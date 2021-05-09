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США могут перебросить войска из Афганистана в Узбекистан или ТаджикистанСША могут перебросить войска из Афганистана в Узбекистан или Таджикистан
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США могут перебросить войска из Афганистана в Узбекистан или Таджикистан


12:55
США могут перебросить войска из Афганистана в Узбекистан или ТаджикистанФото: graphic.com.gh

Руководство Соединенных Штатов рассматривает в качестве вариантов для переброски своих войск из Афганистана государства Средней Азии, Персидского Залива или отдельные корабли ВМС.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, в числе возможных стран - Узбекистан и Таджикистан.

По данным газеты, власти США сейчас прорабатывают возможное размещение своих военных, которые выводятся с территории Афганистана. В Вашингтоне рассчитывают перебросить военнослужащих в другие страны, чтобы в будущем поддерживать официальный Кабул в контроле за деятельностью радикалов движения "Талибан" (группировка в России признана террористической и запрещена), а также "следить за другими экстремистами".

Среди государств, которые больше всего подходят с географической точки зрения, в публикации упоминаются Узбекистан и Таджикистан, граничащие с Афганистаном. Вместе с тем, планы по размещению там американского контингента могут быть затруднены из-за значительного военного присутствия России и нарастающего влияния Китая. Как поясняют источники The Wall Street Journal, официальных запросов со стороны властей Соединенных Штатов по поводу формирования военных баз пока еще не последовало.

Отмечается, что вывод американских войск из Афганистана может быть завершен раньше, чем планировалось - уже к июлю. Если к этому времени какие-либо договоренности не будут достигнуты, американских военных могут перебросить в одно из государств Персидского залива либо разместить на авианосце, чтобы иметь возможность осуществлять в короткие сроки различные операции, в частности, по обеспечению безопасности дипмиссии США в Кабуле.

Ранее стали известны уточненные данные о жертвах серии взрывов, которые произошли накануне около женской школы в столице Афганистана. В результате ЧП погибли более пятидесяти человек, еще около 150 пострадали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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