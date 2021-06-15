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Россия не обращалась с просьбой о протокольной встрече Путина в аэропорту ЖеневыРоссия не обращалась с просьбой о протокольной встрече Путина в аэропорту Женевы
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Россия не обращалась с просьбой о протокольной встрече Путина в аэропорту Женевы


12:31
Россия не обращалась с просьбой о протокольной встрече Путина в аэропорту ЖеневыФото: putin-news.ru

Российские власти не обращались к руководству Швейцарии с просьбой об организации протокольной встречи президента РФ Владимира Путина в Женевском международном аэропорту.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя женевского кантонального правительства Эмманюэля Кюэно.

Подобный формат встреч предусмотрен, когда речь идет об официальных визитах государственных деятелей. Когда проводятся саммиты или форумы международного уровня, мероприятия могут организованы после соответствующей просьбы другой страны.

По словам Кюэно, просьбы о проведении протокольной встречи российского лидера, прибывающего в среду в Женеву, со стороны РФ швейцарской стороне не поступало.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала о расписании главы США Джо Байдена на сегодняшний день. Судя по распространенному документу, американский лидер собирается покинуть Женеву сразу после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

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