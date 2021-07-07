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В афганском Бадгисе боевики выпустили из тюрьмы заключенных
7.7.2021 21:05
Фото: dawn.com
Исламисты, продолжающие бои с правительственными войсками на севере Афганистана, ворвались в тюрьму города Калайи-Нау, который находится в провинции Бадгис.
Как передает РИА Новости, город был атакован экстремистами с трех сторон.
Со ссылкой на собственный источник агентство сообщает, что исламисты выпустили всех заключенных из местной тюрьмы. На улицах Калайи-Нау продолжаются бои, талибы (члены запрещенного в РФ радикального движения "Талибан") противостоят правительственным войскам.
На текущий момент исламистам уже удалось захватить значительные территории в сельских районах Афганистана. Экстремисты продолжают наступать на крупные города.
Особенно острой остается обстановка в городе Мазари-Шарифе, где после вывода из Афганистана немецких военных прекратило работу генконсульство ФРГ. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщило агентство Reuters.
Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил об отсутствии планов эвакуировать дипмиссию РФ в столице Афганистана. По словам дипломата, столица является наиболее укрепленным городом страны, уровень обеспечения безопасности в ней значительно выше, ведь здесь располагаются органы центральной власти, руководство силовых структур и ставка верховного главнокомандующего страны.
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