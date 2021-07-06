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Посол заявил об отсутствии планов эвакуировать дипмиссию РФ в Кабуле
6.7.2021 20:02
Фото: asianewsaf.com
Российские дипломаты в столице Афганистана пока не готовится к эвакуации из-за резкого обострения обстановки в стране.
Сложившуюся ситуацию посол РФ в этой стране Дмитрий Жирнов прокомментировал в интервью каналу "Россия-24".
Как заявил Дмитрий Жирнов, решение о приостановке работы российского консульства в Мазари-Шарифе было принято из-за обстановки в этом регионе. По словам дипломата, в городе и его пригородах сейчас неспокойно, и потому дипмиссия пока прекратила свою деятельностью.
Исходя из того, что Кабул является столицей и наиболее укрепленным городом Афганистана, уровень обеспечения безопасности в нем выше, отметил посол. Он добавил, что в Кабуле располагаются органы центральной власти, руководство силовых структур и ставка верховного главнокомандующего страны.
Как пояснил Жирнов, в Кабуле обстановка "за последние недели к худшему не изменилась". Российское посольство в афганской столице сейчас продолжает работу в обычном режиме с поправкой на ситуацию с коронавирусом, которая в регионе остается "очень сложной", заявил Жирнов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что российские власти не обсуждают возможность ввода наших военнослужащих в Афганистан.
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