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Афганистан покинули последние немецкие солдаты
30.6.2021 23:03
Фото: topwar.ru
Базу Camp Marmal в Афганистане покинул самолет с последними немецкими военнослужащими, которые оставались на территории страны.
О завершении афганской миссии бундесвера информирует Министерство обороны ФРГ.
По данным ведомства, последними покидали Афганистан представители командования спецназа KSK, которые отвечали за охрану военного лагеря в Мазари-Шарифе - четвертом по величине городе страны. Самолет с немецкими военнослужащими совершит дозаправку в Тбилиси, откуда направится на авиабазу Вюнсдорф в ФРГ, пояснили в Минобороны Германии.
Как пишут немецкие СМИ, в течение двадцати лет в Афганистане погибли 59 военных ФРГ. За этот период в стране успели побывать в общей сложности около 150 тыс. солдат и офицеров бундесвера.
Вывод войск Соединенных Штатов и их сателлитов должен быть окончен к 11 сентября этого года. Обстановка в Афганистане на фоне ухода иностранных военных продолжает оставаться не самой спокойной. После боев с экстремистами афганские пограничники и военнослужащие вместе с ополченцами уже неоднократно были вынуждены отступать на территорию сопредельных государств, в частности, Таджикистана и Узбекистана.
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