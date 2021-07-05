Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-главу «Белгазпромбанка» Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

11:26

Фото: belnaviny.by



Верховный суд Белоруссии вынес решение по делу экс-председателя правления ОАО Белгазпромбанка, бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.



Согласно приговору, он признан виновным и осужден на 14 лет лишения свободы. Отбывать срок Бабарико предстоит в колонии усиленного режима, передает БелТА.



В суде заявили, что с Виктора Бабарико также будет взыскан штраф. Осужденный на пять лет лишается права занимать должности, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.



Бывший банкир обвинялся во взяточничестве в особо крупном размере, которое осуществлялось в составе организованной группы, и легализации незаконно полученных доходов. Согласно материалам дела, соучастниками Бабарико являлись его же заместители. По версии следствия, он регулярно получали деньги от бизнесменов.



Как утверждала сторона гособвинения, топ-менеджеры банковской организации могли получать взятки от корпоративных клиентов в период с начала 2004 года и вплоть до июня 2020 года. В общей сложности речь шла о почти 30,5 млн белорусских рублей (свыше $11,5 млн). Бабарико при этом приобрел недвижимость в Минске на сумму более чем $380 тыс., чтобы легализовать криминальные доходы.



Учитывая, что дело рассматривал Верховный суд, обжалованию приговор не подлежит. Это можно сделать лишь в порядке надзора. Адвокат Бабарико уже выразил намерение приступить к оформлению нужных для этого документов.



Остальные фигуранты резонансного "дела Белгазпромбанка" также были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести с половиной лет.



Напомним, с последним словом бывший банкир, остававшийся под стражей на протяжении года, выступил еще в конце июня. Как заявил экс-глава Белгазпромбанка, он не признает обоснованности предъявленных ему обвинений и потому отказывается признавать вину. 57-летний Бабарико сделал акцент на моральных аспектах этого громкого процесса, подчеркивая, что никого не обманывал и никогда не занимался вымогательством.



Ранее белорусские власти возбудили два уголовных дела в отношении Анжелики Агурбаш. Певица подозревается в разжигании вражды и оскорблении главы государства. В Россию направлен официальный запрос о выдаче 51-летней артистки.



Автор: Злата Богатова

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