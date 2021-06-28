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Белорусский экс-банкир Бабарико выступил с последним словом
00:26
Фото: vk.com
Бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, остающийся под стражей более года, выступил с последним словом на заседании Верховного суда РБ.
Экс-банкир пытался принять участие в выборах на пост президента страны в августе прошлого года, но был обвинен в целом ряде преступлений.
Как стало известно, Виктор Бабарико не признал обоснованности предъявленных ему обвинений. Выступив после своих защитников-адвокатов, экс-банкир подчеркнул, что отказывается признавать вину. В последнем слове 57-летний Бабарико сделал акцент на моральных аспектах этого громкого процесса. Бывший глава "Белгазпромбанка" заявил, в частности, что никого не обманывал и никогда не занимался вымогательством.
Бабарико также поставил под сомнение показания других фигурантов, которые свидетельствовали против него. По словам экс-банкира, занимая пост председателя правления, он не совершал никаких противоправных действий, как и в период выдвижения кандидатом в президенты. За свои поступки ему не стыдно, подчеркнул Бабарико, задержанный в июне прошлого года вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял его предвыборный штаб. С того времени оба находятся в СИЗО КГБ.
Белорусские власти обвиняют бывшего главу "Белгазпромбанка" во взяточничестве и легализации незаконных доходов. Прокуратура запросила для Виктора Бабарико наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Приговор по этому делу собираются вынести 6 июля.
Под арестом остается и Мария Колесникова, сначала входившая в предвыборный штаб Виктора Бабарико, который в тот момент считался фаворитом президентской кампании. Незадолго до голосования оппозиция объявила об объединении штабов, после чего Мария Колесникова стала наиболее активной соратницей Светланы Тихановской, как и Вероника Цепкало, супруга бывшего белорусского посла в США. Валерий Цепкало также пытался баллотироваться на пост президента, однако ЦИК отказался принимать собранные им подписи, указав на допущенные нарушения.
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