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Минск потребовал от Москвы выдать певицу Агурбаш
5.7.2021 16:00
Фото: ocdn.ee
Власти Белоруссии возбудили в отношении артистки два уголовных дела. Анжелика Агурбаш подозревается в разжигании вражды и оскорблении главы государства.
Как указано в Telegram Генеральной прокуратуры Белоруссии, в Россию направлен официальный запрос о выдаче 51-летней певицы.
По словам самой Анжелики Агурбаш, уже "идет экстрадиционная проверка". Комментарий звезды приводит РБК. Артистка заявила, что выдвинутые против нее обвинения "ничтожны и безосновательны".
В Минске вынесли решение о заочном аресте певицы, которая в 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки Республики Беларусь.
Белорусские власти начали расследование по факту размещения певицей в соцсетях публикаций, которые были направлены на возбуждение вражды и розни в отношении силовиков и представителей руководства РБ. По версии правоохранителей, родившаяся в Минске артистка занималась этим с момента выборов на пост президента Беларуси, состоявшихся в августе 2020 года.
Кроме того, Агурбаш и неустановленные лица распространяли в интернете материалы, "содержащие оскорбления" действующего белорусского президента Александра Лукашенко, "соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений". Артистка также публиковала посты о проведении протестных акций, указано в сообщении ведомства.
Ранее Лукашенко заявил, что отдал поручение о закрытии границы с Украиной, откуда в страну незаконно поступает большое количество вооружения. Выступив на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости, белорусский лидер также сообщил о подробностях очередной операции спецслужб. По его словам, силовики продолжают успешно обезвреживать "отряды самообороны", которые направляют в Белоруссию с Запада сторонники оппозиции.
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