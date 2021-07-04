Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космос

4.7.2021 19:15

Фото: aniq.uz



Космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо успешно выполнили работы в открытом космосе, передает China Daily.



По данным газеты, члены экипажа провели за бортом модуля "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции более семи часов.



Китайские космонавты успели протестировать роботизированный манипулятор и установить различное оборудование, включая внешнюю панорамную камеру.



Со ссылкой на аэрокосмический центр командования и управления полетами в Пекине отмечается, что операция прошла успешно. Представители КНР осуществили выход в открытый космос впервые за последние тринадцать лет, указано в сообщении.



Напомним, Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо в базовый модуль орбитальной станции КНР 17 июня. Спустя два дня китайские космонавты уже наладили точку беспроводного доступа Wi-Fi и провели ряд других мероприятий по обустройству на борту основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньхэ". В частности, там появились резервуары для воды и заработали электролитические генераторы кислорода.



Предполагается, что продолжительность экспедиции этого экипажа составит около трех месяцев.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 203

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