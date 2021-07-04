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Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космос


4.7.2021 19:15
Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космосФото: aniq.uz

Космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо успешно выполнили работы в открытом космосе, передает China Daily.

По данным газеты, члены экипажа провели за бортом модуля "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции более семи часов.

Китайские космонавты успели протестировать роботизированный манипулятор и установить различное оборудование, включая внешнюю панорамную камеру.

Со ссылкой на аэрокосмический центр командования и управления полетами в Пекине отмечается, что операция прошла успешно. Представители КНР осуществили выход в открытый космос впервые за последние тринадцать лет, указано в сообщении.

Напомним, Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо в базовый модуль орбитальной станции КНР 17 июня. Спустя два дня китайские космонавты уже наладили точку беспроводного доступа Wi-Fi и провели ряд других мероприятий по обустройству на борту основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньхэ". В частности, там появились резервуары для воды и заработали электролитические генераторы кислорода.

Предполагается, что продолжительность экспедиции этого экипажа составит около трех месяцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 203

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