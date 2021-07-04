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Китайские космонавты успешно осуществили выход в открытый космос
4.7.2021 19:15
Фото: aniq.uz
Космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо успешно выполнили работы в открытом космосе, передает China Daily.
По данным газеты, члены экипажа провели за бортом модуля "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции более семи часов.
Китайские космонавты успели протестировать роботизированный манипулятор и установить различное оборудование, включая внешнюю панорамную камеру.
Со ссылкой на аэрокосмический центр командования и управления полетами в Пекине отмечается, что операция прошла успешно. Представители КНР осуществили выход в открытый космос впервые за последние тринадцать лет, указано в сообщении.
Напомним, Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо в базовый модуль орбитальной станции КНР 17 июня. Спустя два дня китайские космонавты уже наладили точку беспроводного доступа Wi-Fi и провели ряд других мероприятий по обустройству на борту основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньхэ". В частности, там появились резервуары для воды и заработали электролитические генераторы кислорода.
Предполагается, что продолжительность экспедиции этого экипажа составит около трех месяцев.
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