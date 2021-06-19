|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На китайской орбитальной станции наладили Wi-Fi
19.6.2021 23:05
Фото: aniq.uz
На борту основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньхэ" установили точку беспроводного доступа Wi-Fi, передает China Daily.
По данным газеты, китайские космонавты также успели установить резервуары для воды и настроить генераторы кислорода.
Китайские космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо наладили точку беспроводного доступа Wi-Fi и провели ряд других мероприятий по обустройству на борту основного модуля строящейся орбитальной станции "Тяньхэ". Как стало известно, там уже появились резервуары для воды и заработали электролитические генераторы кислорода.
Предполагается, что канал связи скоро начнут использовать как для деловых переговоров экипажа с наземными центрами, так и в целях общения с членами семей космонавтов. Параметры позволяют осуществлять видеозвонки, указано в сообщении газеты.
Китайские космонавты вошли в базовый модуль орбитальной станции КНР в минувший четверг, 17 июня. Длительность их экспедиции составит около трех месяцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|