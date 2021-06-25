Новости шоу-бизнеса

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США могут эвакуировать до 50 тыс. жителей Афганистана
25.6.2021 15:22
Фото: retell.in
Власти Соединенных Штатов собираются эвакуировать из Афганистана местных переводчиков и других людей, оказывающих поддержку американским войскам, вместе с членами их семей.
Как сообщает New York Post, вывоз местных жителей предполагается начать в августе.
Администрация президента США Джо Байдена намерена переселить из Афганистана в общей сложности до 50 тыс. человек. Среди них будут помогавшие военным переводчики и другие местные жители, которые смогут покинуть страну вместе с родственниками.
Многие местные жители уже подают заявки на специальные иммиграционные визы. Документы будут выдаваться тем, кто оказывал помощь и содействие войскам Соединенных Штатов в последние двадцать лет.
На фоне продолжающегося вывода американских военных в Афганистане резко усилилась активность подразделений "Талибана" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). Радикалы перешли в наступление на севере страны, где уже захватили ряд городов и районов. В Белом доме, прокомментировав обстановку, заявили об отсутствии планов менять сроки выведения военнослужащих.
По данным Associated Press, в Вашингтоне собираются оставить в Афганистане около 650 военных, которые будут обеспечивать безопасность дипломатов и оказывать поддержку турецким коллегам в аэропорту Кабула (они покинут страну позже, предположительно, в сентябре).
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