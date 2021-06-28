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Узбекские власти выдворили в Афганистан силовиков, перешедших границу
00:54
Фото: xabaruz.com
МИД Узбекистана
За пределы Узбекистана депортированы военные и пограничники Афганистана, ранее перешедшие на территорию соседнего государства.
Как указано в сообщении МИД республики, в общей сложности за пределы страны выдворили сорок семь силовиков.
Представители внешнеполитического ведомства, прокомментировав ситуацию на границе, подчеркнули, что в будущем все "подобные попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться".
В МИД Узбекистана пояснили, что граждане соседнего государства попали к ним 26 и 27 июня. В эти дни через государственную границу Узбекистана в районе уезда Шортепа перешли две группы жителей Афганистана. В их состав входили военные, пограничники и представители народного ополчения.
До этого узбекские власти информировали о возвращении на на родину 53 пограничников и ополченцев, пришедших к ним из Афганистана с оружием. Все они были отправлены обратно 24 июня.
Ранее сообщалось о ситуации на афгано-таджикской границе. Военные и пограничники Афганистана были вынуждены отойти в соседнее государства после продолжающихся боестолкновений с талибами (члены движения "Талибан", деятельность которого в России официально запрещена.
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