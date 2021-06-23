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Более 130 афганских военных отошли в Таджикистан после столкновений с экстремистами


23.6.2021 16:11
Более 130 афганских военных отошли в Таджикистан после столкновений с экстремистамиФото: livejournal.com

На таджикскую территорию пропустили свыше 130 афганских военнослужащих из состава правительственных подразделений.

Силовики были вынуждены спасаться от талибов (члены террористической организации, деятельность которой в России официально запрещена), информирует пресс-центр ГКНБ Республики Таджикистан.

По данным таджикских пограничников, боевики "Талибана" (деятельность группировки в РФ запрещена) атаковали населенный пункт Шерхон-Бандар в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. После продолжительного сопротивления 134 военнослужащих правительственных войск ИРА были вынуждены начать отступление и перешли в Таджикистан через 3-ю и 4-ю заставы погранотряда "Пяндж".

В сообщении пресс-центра погранвойск ГКНБ Таджикистана указано, что их сторона руководствовалась "принципами гуманизма и добрососедства". Среди афганских военных, которым они разрешили перейти границу, были четверо раненых и один убитый.

Ситуация на границе с Афганистаном сейчас продолжает оставаться достаточно напряженной. По предварительным данным, боевики могли ранить, убить и взять в плен около ста афганских военнослужащих. Помимо инцидента на КПП в Шерхон-Бандаре на протяжении последних десяти суток идут бои в четырех приграничных провинциях Афганистана.

Правительственные войска продолжают противостоять боевикам, однако под контроль талибов (члены экстремистской группировки, деятельность которой в РФ запрещена) уже смогли взять под свой контроль целый ряд уездов в нескольких регионах. В частности, они захватили Даркад, Дашти Кала, Имом Сохиб, Калаи Зол и Ходжагор, а также КПП "Кокул".

Ранее подразделения запрещенного в РФ "Талибана" взяли речной порт Шерхан, расположенный на границе с Таджикистаном. Как передавало информационное агентство AFP со ссылкой на заявление местной администрации, захват этого населенного пункта стал наиболее масштабным успехом экстремистов после того, как Афганистан начали покидать американские военные.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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