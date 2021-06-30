|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Кубани смягчили требования для туристов
30.6.2021 21:17
Фото: vk.com
Администрация Краснодарского края приняла решение смягчить условия, которые предусмотрены для туристов, приезжающих в регион в июле и августе.
Отдыхающие смогут заселиться в гостиницы не только с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, но и справкой о том, что они перенесли коронавирус.
Официальное подтверждение перенесенного заболевания можно будет оформить в медицинском учреждении либо через портал Госуслуг.
В сегодняшнем постановлении губернатора Краснодарского края указано, что меры распространяются на период с 1 июля по 31 июля. В течение месяца туристам для заселения в гостиницы можно будет предъявлять документ о том, что они переболели COVID-19. Справка действует для лиц, которые были признаны выздоровевшими не более полугода назад (на момент вселения в отель).
В соответствии с решением местных властей, детей заселять в гостиницы будут без ПЦР-тестов.
Напомним, ранее Федеральное агентство по туризму РФ обратилось к руководству Краснодарского края с просьбой смягчить ограничения, объявленные властями региона в связи с эпидемиологической обстановкой. Администрация Кубани до этого объявила о решении после 1 августа принимать исключительно вакцинированных туристов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|