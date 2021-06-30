ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Нидерландах заявили о приближении самолетов РФ к их фрегату
В Нидерландах заявили о приближении самолетов РФ к их фрегату
В Приморье пропали трое мальчиков
В Приморье пропали трое мальчиков
В Индии у перенесших коронавирус детей выявляют смертельно опасный синдром
В Индии у перенесших коронавирус детей выявляют смертельно опасный синдром
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Кубани смягчили требования для туристовВласти Кубани смягчили требования для туристов
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинациюПутин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию
РФПИ отреагировал на просьбу Гватемалы вернуть аванс за «Спутник V»РФПИ отреагировал на просьбу Гватемалы вернуть аванс за «Спутник V»
Рассекречены переговоры погибшего экипажа «Союза-11»Рассекречены переговоры погибшего экипажа «Союза-11»
В Иркутске проверяют сведения о подростке, насилующем детейВ Иркутске проверяют сведения о подростке, насилующем детей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 3. Мы из будущего... или они - из прошлого?
#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Кубани смягчили требования для туристов


30.6.2021 21:17
Власти Кубани смягчили требования для туристовФото: vk.com

Администрация Краснодарского края приняла решение смягчить условия, которые предусмотрены для туристов, приезжающих в регион в июле и августе.

Отдыхающие смогут заселиться в гостиницы не только с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, но и справкой о том, что они перенесли коронавирус.

Официальное подтверждение перенесенного заболевания можно будет оформить в медицинском учреждении либо через портал Госуслуг.

В сегодняшнем постановлении губернатора Краснодарского края указано, что меры распространяются на период с 1 июля по 31 июля. В течение месяца туристам для заселения в гостиницы можно будет предъявлять документ о том, что они переболели COVID-19. Справка действует для лиц, которые были признаны выздоровевшими не более полугода назад (на момент вселения в отель).

В соответствии с решением местных властей, детей заселять в гостиницы будут без ПЦР-тестов.

Напомним, ранее Федеральное агентство по туризму РФ обратилось к руководству Краснодарского края с просьбой смягчить ограничения, объявленные властями региона в связи с эпидемиологической обстановкой. Администрация Кубани до этого объявила о решении после 1 августа принимать исключительно вакцинированных туристов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Узбекские власти выдворили в Афганистан силовиков, перешедших границуУзбекские власти выдворили в Афганистан силовиков, перешедших границу
СМИ сообщают о гибели основателя компании McAfeeСМИ сообщают о гибели основателя компании McAfee
После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороныПосле ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны
Бритни Спирс просит суд отменить опекунство над нейБритни Спирс просит суд отменить опекунство над ней
Гинцбург допустил рост смертности от COVIDГинцбург допустил рост смертности от COVID

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru