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В Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницы
13:57
Фото: biletik.aero
С 1 июля отдыхающие должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации, чтобы заселиться в гостиницы и пансионаты на территории Краснодарского края.
Наличие прививки станет обязательным условием с 1 августа.
Туристов будут пускать в гостиницы Краснодарского края лишь при наличии сертификата о вакцинации. С 1 июля еще можно будет заселиться при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, но с началом августа требования будут ужесточены, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Глава администрации Краснодарского края заявил, что сейчас наблюдается рост количества заражений COVID-19. Поэтому местные власти приняли решение о введении дополнительных ограничений в целях борьбы с распространением коронавируса.
По последним официальным данным, на Кубани за минувшие сутки было зарегистрировано еще 123 случая инфицирования коронавирусом. За период с начала пандемии в регионе заражение подтвердилось у почти 51 тыс. человек, скончались 3 313 пациентов.
Ранее власти Бурятии были вынуждены вернуться к жестким ограничениям из-за ухудшающейся в республике эпидемиологической обстановки. В регионе вводится режим нерабочих дней на период с 27 июня по 11 июля.
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