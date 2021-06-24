Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ростуризм просит после 1 августа пускать туристов на Кубань по ПЦР-тесту

12:23

Фото: privileq.com



Федеральное агентство по туризму РФ обратилось к руководству Краснодарского края с просьбой смягчить ограничения, объявленные ранее в связи с эпидемиологической обстановкой.



Местная администрация накануне объявила о решении после 1 августа принимать исключительно вакцинированных туристов.



Ростуризм просит после 1 августа пускать туристов на Кубань по ПЦР-тесту, сообщила глава федерального агентства Зарина Догузова. Как передает ТАСС, руководитель структуры уже направила официальное обращение губернатору Краснодарского края. По словам Догузовой, ее мнение основано на актуальном мировом опыте по организации туристических поездок как внутри государств, так и между ними в период коронавирусной пандемии.



Глава Ростуризма пояснила, что наличие отрицательных ПЦР-тестов совместно с четким выполнением требований эпидемиологов способно гарантировать безопасность отдыхающих в этом летнем сезоне. Обстановка с коронавирусом сейчас достаточно сложная, ситуация в различных регионах имеет свои особенности, требуя индивидуального подхода, добавила Догузова.



Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о начале массовой аннуляции туров в Краснодарский край. По мнению специалистов, региональная туриндустрия может столкнуться с огромными потерями, учитывая, что на август приходится 25% годового дохода Кубани из этих источников.



Накануне администрация Краснодарского края объявила о введении новые правил заселения в гостиницы. С 1 июля отдыхающие должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации, чтобы заселиться в гостиницы и пансионаты на территории Краснодарского края. Наличие прививки станет обязательным условием с 1 августа, сообщалось в официальном Telegram-канале губернатора региона Вениамина Кондратьева.



Автор: Злата Богатова

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