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Цепкало призвала признать Тихановскую президентом Белоруссии
11.8.2020 22:39
Фото: belsat.eu
Светлана Тихановская
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Вероника Цепкало, ранее входившая в ее избирательный штаб, обратилась к мировой общественности. Как заявила супруга бывшего белорусского посла в США, необходимо признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии, остановив кровопролитие.
Видеообращение Вероники Цепкало появилось на Телеграм-канале "Страна для жизни". Супруга незарегистрированного кандидата на пост президенты РБ - экс-посла в Соединенных Штатах Валерия Цепкало - призвала мировое сообщество "остановить тот беспредел, который творится в Беларуси".
По словам Вероники Цепкало, мир должен признать в качестве единственного законно избранного президента Светлану Тихановскую.
В своем обращении она также попросила о помощи в освобождении политзаключенных и организации "свободных демократических выборов". Соратница Тихановской призвала мир оказать помощь белорусскому народу и остановить кровопролитие. Кроме того, Вероника Цепкало призвала белорусских силовиков, милицию, спецназ и военных сложить оружие и прекратить насилие по отношению к участникам протестных акций.
После того, как 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в Минске и других городах страны продолжаются массовые манифестации. Силовики используют для разгона протестующих спецсредства. Лишь в течение двух суток в стране были задержаны свыше 5 тыс. человек. В больницы Минска доставлены более двухсот пострадавших, один человек погиб.
Согласно официальным данным, которые огласил ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко на президентских выборах набрал 80,08% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,9% голосовавших.
В настоящее время Светлана Тихановская находится в Литве. Накануне она опубликовала видеообращение, в котором прокомментировала решение покинуть Белоруссию.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал Брюссель провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
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