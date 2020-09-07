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Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой
14:48
Фото: smi2.net
В беседе с российскими СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко назвал правильным задержание члена оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой. По словам главы государства, Минск намерен просить у киевских властей вернуть в страну Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова была задержана сегодня на границе. Президент подчеркнул, что считает правильными действия правоохранительных органов.
По словам корреспондента телевизионного канала "Россия-1" Евгения Рожкова, участвовавшего в интервью с главой республики, Лукашенко пояснил, что Колесникова "действительно хотела убежать". На территории Украины у нее живет сестра, потому она туда устремилась. Комментируя задержание Колесниковой, Лукашенко назвал это правильным, сообщил Рожков в эфире сегодняшней программы "60 минут".
Лукашенко отметил, что о случившемся его информировали спецслужбы и пограничники. Согласно официальным данным, автомобиль, в котором находилась Мария Колесникова с еще двумя оппозиционерами - Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым был задержан, когда они пытались покинуть страну. Рожков также процитировал слова Лукашенко о том, что в зоне между белорусской границей и украинской границей "Колесникову выкинули из машины", после чего ее соратники "умчались".
Ранее стало известно о том, что Колесникова, Кравцов и Родненков, пропавшие накануне в Минске, пересекли границу Украины. Вскоре появились уточняющие сведения о задержании соратницы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она сейчас также находится за пределами страны: пропав после посещения ЦИК, куда она принесла жалобу на проведение выборов, супруга популярного белорусского блогера неожиданно оказалась в Литве.
В прошлом Мария Колесникова входила в команду экс-банкира Виктора Бабарико, пытавшегося принять участие в президентских выборах. Минувшим летом он был арестован вместе с сыном по подозрению в нарушении налогового законодательства и финансовых махинациях. Незадолго до голосования оппозиция объявила об объединении штабов, после чего Мария Колесникова стала наиболее активной соратницей Светланы Тихановской.
Беларусь в последние дни покинули бывший министр культуры страны и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко, снятый с поста после того, как он начал поддерживать оппозицию, и Ольга Ковалькова, входившие в Координационный совет, а также многие другие представители общественности и культурные деятели.
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