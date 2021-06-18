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В Ялте из-за подтоплений погиб один человек
18.6.2021 20:56
Фото: 47channel.ru
Во время сильного ливня в Ялте погиб молодой человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как стало известно, в результате подтоплений утонул мужчина 1995 г.р., которого унесло потоком воды.
О случившемся рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, цитируя заявление Сергея Аксенова, передают российские СМИ. Как пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Facebook, смертельный инцидент был зафиксирован в поселке Краснокаменка.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС уточняет, что мужчина в момент ЧП находился в алкогольном опьянении. Он пытался перейти дорогу, когда его смыло потоком воды. В результате местный житель утонул.
Власти Крыма приняли решение о выплате единовременной материальной помощи тем, чье имущество пострадало из-за сильных ливней. Местные жители получат от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, заявили в министерстве внутренней политики, информации и связи региона.
По словам Крючкова, ущерб лишь предстоит оценить. Пока еще точных механизмов компенсации нет, они сейчас вырабатываются и будут определены не позже 22 июня, отметил советник Аксенова. Уже известно, что по автомобилям экспертиза будет бесплатной, добавил он.
В минувший четверг, 17 июня, Крым оказался во власти циклона. Первый удар стихии приняла на себя Керчь, по улицам которой из-за подтоплений можно было передвигаться исключительно вплавь. В ночь на пятницу осадки обрушились на Ялту, после чего в центре города вышли из берегов несколько рек.
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