Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Плывшие за лодкой Аксенова мужчины работают в спасслужбе

14:40

Фото: online.ua



Мужчины в гидрокостюмах, плывшие за лодкой, в которой находился глава Крыма Сергей Аксенов, являются сотрудниками республиканской спасательной службы, передает ТАСС.



Ситуацию во время осмотра Керчи прокомментировал советник главы администрации полуострова Олег Крючков.



Телевизионный канал "Крым-24" ранее показал видеокадры, на которых был запечатлен прибывший в Керчь Сергей Аксенов. Он на лодке осматривал результаты подтоплений, а следом плыли несколько мужчин в темных гидрокостюмах. Как пояснил Олег Крючков, мужчины в гидрокостюмах не являются сотрудниками МЧС России. На запись попали республиканские спасатели, которые обычно сопровождают все лодки пешком.



Включать двигатель не представлялось возможным из-за риска получить травму, отметил позже Аксенов в беседе с журналистами. По его словам, на лодке он должен был добраться до больницы. Здание оказалось в зоне подтопления.



Комментируя визит в Керчь, Аксенов добавил, что местные спасатели "плавают так весь день". При этом он призвал прекратить "паразитирование" на этой записи и выразил благодарность представителям экстренных служб. Глава региона подчеркнул, что сотрудники МЧС "сопровождают так всех без исключения".



Минувшей ночью на Крым обрушились обильные осадки из-за циклона, во власти которого оказался Крым. Наибольший удар стихия нанесла по восточной части полуострова. По данным метеорологов, в Керчи зафиксирован почти двухмесячный уровень осадков. В городе наблюдаются значительные подтопления, поэтому власти объявили режим ЧС.



Автор: Злата Богатова

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