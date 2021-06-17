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В Ялте из-за сильных дождей и подтоплений ввели режим ЧС
14:32
Фото: newweek.ru
Власти Ялты объявили режим чрезвычайной ситуации из-за разгула стихии, передает ТАСС. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, после продолжительных ливней из берегов вышли речки. По ее словам, сейчас подтапливает центр Ялты.
Администрация Ялты уже обратилась к командующему Черноморским флотом, попросив помощи в эвакуации местных жителей.
За последние одиннадцать часов в городе выпало более 90 мм, после чего "вышли из берегов две реки", пояснила Янина Павленко. По ее словам, речки проходят через центр Ялты, поэтому "неконтролируемый поток воды" продолжает сейчас сносить автомобили. Власти уже полностью перекрыли въезд в город.
Сведений о жертвах и пострадавших нет, отметила Павленко. Глава местной администрации также обратилась к руководителям местных предприятий, которые не входят в категорию непрерывного цикла производства, с призывом отпустить работников домой.
Как указано в Facebook ялтинской администрации, власти начали сбор одежды и обуви для людей, которые пострадали от разгула стихии. В муниципальном образовании развернули несколько пунктов обогрева, продолжается эвакуация населения.
В городе сейчас работают дополнительные помпы для откачки воды, в режим ЧС переведены все коммунальные службы. Ситуация под контролем, заверила Павленко.
В ночь на минувший четверг на Крым обрушились обильные осадки из-за циклона. Наибольший удар стихия нанесла по восточной части полуострова. В частности, в Керчи метеорологи накануне зафиксировали выпадение почти двухмесячного уровня. В городе наблюдались значительные подтопления, поэтому власти объявили режим ЧС.
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