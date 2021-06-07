|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ сообщают о самоубийстве члена Олимпийского комитета Японии
7.6.2021 21:49
Фото: metaratings.ru
В Японии погиб 52-летний Ясуши Мория, входивший в состав Олимпийского комитета страны.
Как передает агентство Reuters, мужчина работал в отделе финансовой отчетности.
По данным СМИ, Ясуши Мория мог совершить самоубийство. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Пока сведений о том, что стало причиной ЧП, из официальных источников не поступало.
Олимпиада в Токио должна начаться уже через полтора месяца. Торжественная церемония открытия запланирована на 23 июля. В страну уже начали прибывать первые участники, однако сами японцы не прекращают вести споры о допустимости проведения игр с учетом эпидемиологической обстановки.
Напомним, в минувшем феврале на фоне скандала свой пост покинул глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори. Перед этим он принес извинения за сексистские высказывания.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|