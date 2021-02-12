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Глава оргкомитета «Токио-2020» покинул пост из-за сексистских заявлений
12.2.2021 11:54
Фото: alchetron.com
По мнению Есиро Мори, негативные последствия, возникшие после его высказываний об увеличении численности женщин в спортивных комитетах и федерациях, будут препятствовать нормальному функционированию организационного комитета Олимпийских игр в Токио.
В ходе заседания оргкомитета "Токио-2020" возглавлявший его Мори заявил, что раз его "деятельность приводит к таким проблемам", общие усилия по организации Игр вряд ли принесут результаты, передает Reuters.
Скандал разгорелся после того, как Мори высказался по поводу увеличения числа женщин в спортивных комитетах и федерациях. На заседании Олимпийского комитета Японии (JOC) он, в частности, заявил о том, что это способно привести к затягиванию заседаний. По его словам, среди женщин развито "сильное чувство соперничества". Мори пояснил, что когда одна из них поднимает руку, "все в конечном итоге что-то говорят".
Мероприятие было организовано в режиме онлайн и было открыто для прессы. Собравшиеся говорили о готовящейся реформе устава организации, согласно которой предполагалось численность женщин в составе комитета предполагалось повысить до 40%. На текущий момент лишь пять из двадцати пяти членов (20%) — женщины.
Позже Мори был вынужден принести публичные извинения. Он также отмечал, что не будет уходить в отставку из-за начавшегося скандала. Спустя несколько дней его заявления осудили в МОК, назвав высказывания об участии женщин в спортивных организациях непозволительными. Порядка ста волонтеров в знак протеста отказались работать на Олимпиаду в Токио.
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