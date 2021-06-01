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В Японию начали прибывать участники Олимпиады


1.6.2021 17:20
В Японию начали прибывать участники ОлимпиадыФото: txed.net

Женская национальная команда Австралии по софтболу уже прибыла в Японию, чтобы начать подготовку к Олимпийским играм.

Как сообщает Kyodo, самолет со спортсменками совершил посадку в аэропорту Нарита.

В Токио начали прибывать первые участники приближающихся Олимпийских игр. Прилетевшие в Японию члены женской сборной Австралии по софтболу ранее прошли вакцинацию против коронавируса, передает агентство Kyodo.

Предполагается, что австралийки выдержат трехдневный карантин в номерах отеля. Затем они отправятся на базу, которая находится в городе Ота, чтобы приступить к тренировкам. До начала Олимпийских игр девушки проведут не менее двенадцати матчей.

Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году. Соревнования решили перенести из-за начавшейся пандемии коронавируса. В этом году Игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа.

Ранее сборная США по легкой атлетике отменила сборы в Японии из-за сохраняющейся эпидемиологической угрозы. Спортсмены американской сборной планировали тренироваться перед Олимпийскими играми в окрестностях Токио в начале июля.

В Японии сохраняются опасения по поводу безопасности проведения Олимпиады 2020 года. Учитывая, что пока лишь 5% местного населения вакцинировались против COVID-19, вирусологи предупреждают о риске появления "олимпийского" штамма заболевания. По мнению специалистов, массовое скопление людей, которые приедут из различных стран мира на Игры в Токио, способно существенно осложнить эпидемиологическую ситуацию.

Автор: Злата Богатова

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