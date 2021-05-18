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Лавров провел переговоры с Блинкеном


07:03
Лавров провел переговоры с БлинкеномФото: кадр видео с youtube.com

Глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Как отметил министр, проходившая в Рейкьявике встреча оказалась конструктивной.

По словам Сергея Лаврова, его американский коллега настроен на решение проблем, которые накопились в двусторонних отношениях, передает "Интерфакс".  Прокомментировав переговоры с главой Госдепа, российский министр также указал на "понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию", сформировавшуюся в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "завалов очень много". Вместе с тем, у Блинкена и его команды, по мнению Лаврова, есть нацеленность на то, чтобы урегулировать ситуацию. Российская сторона готова к эффективному взаимодействию в этом направлении, добавил российский министр.

В прошлом президент РФ Владимир Путин, напомнил Сергей Лавров, неоднократно говорил о том, что все вопросы двусторонней повестки следует разбирать "на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов". Подобный подход необходим при рассмотрении "региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов", - подчеркнул глава отечественного дипломатического ведомства.

Лавров и Блинкен также условились подготовить предложения по деятельности дипмиссий в России и Соединенных Штатов.

Переговоры проходили на "полях" министерской встречи Арктического совета и продолжалась около двух часов. Встреча в Рейкьявике стала первой с момента назначения госсекретаря США. Ранее российский и американский министры два раза разговаривали по телефону.

Официальное мероприятие было организовано на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений. В середине апреля власти Соединенных Штатов объявили о новых антироссийских санкциях, включавших в себя, в частности, высылку десяти представителей посольства РФ в Вашингтоне. В Москве на это отреагировали зеркально

Несколько дней назад российское правительство утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Документ, призванный защищать интересы и безопасность РФ, вплоть до полного запрета ограничивает оформление дипмиссиями и консульскими учреждениями, представительствами госорганов и госучреждений недружественных государств документов, являющихся основанием для трудовых отношений с физлицами в России. Подобные договоры с физическими лицами, заключенные до того, как начал действовать президентский указ, если их общее число оказалось выше установленного, должны быть расторгнуты.

Автор: Злата Богатова

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