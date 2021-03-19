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Граждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властей
11:05
Фото: finglobal.ru
В посольство РФ в Соединенных Штатах поступают письма от американских граждан, которые приносят извинения за высказывания властей в адрес Москвы.
Об этом рассказал глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол РФ Анатолий Антонов выразил благодарность гражданам США, которые в своих посланиях извиняются за необдуманные заявления представителей руководства своей страны. Глава российской дипмиссии отметил, что глубоко признателен американцам, стремящимся поддержать развитие дружественных двусторонних отношений.
По словам Антонова, заявление которого опубликовано на странице посольства в Facebook, авторы многих писем выражали несогласие с заявлениями представителей официального Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что реакция граждан Соединенных Штатов свидетельствует о сохранении потенциала для нормализации отношений между народами двух держав.
Ранее глава США позволил себе резкую критику в адрес российского коллеги. Джозеф Байден, в частности, заявил, что Владимир Путин "заплатит" за попытки повлиять на процесс американских выборов. Говоря о президенте РФ, американский политик отметил, что достаточно хорошо его знает.
Вскоре после выхода этого интервью в Москву для консультаций вызвали российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобный шаг ведомства беспрецедентным.
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