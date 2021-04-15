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США ввели новые санкции против РФ
15.4.2021 18:19
Фото: bryansktoday.ru
Действие новых санкций, которые объявило Министерство финансов Соединенных Штатов, распространяется на тридцать два юридических и физических лица из России, информирует сегодня пресс-служба Белого дома.
Причиной таких мер стали попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2020 году, указано в сообщении.
В официальном тексте также отмечается, что новые санкции были объявлены Вашингтоном из-за неких других актов дезинформации и влияния на внутренние процессы страны. По словам американского министра финансов Джанет Йеллен, Вашингтон начинает новую кампанию "против злонамеренного поведения" Москвы.
Как стало известно, в числе россиян, на которых распространяется действие ограничений, первый замглавы администрации российского президента Алексей Громов. По мнению американских властей, он якобы мог курировать деятельность прокремлевских СМИ, которая была призвана создать в Соединенных Штатах внутриполитическую напряженность. Речь идет о "дискредитации избирательного процесса" в прошлом году, указано в тексте официального сообщения.
Кроме того, руководство США намерено выслать за пределы страны десять российских дипломатов, называя некоторых сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне агентами спецслужб.
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