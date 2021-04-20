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В МИД вызвали замглавы посольства США
16:30
Фото: press-az.com
Заместитель руководителя американского посольства Бартл Горман прибыл в Министерство иностранных дел России.
Как информирует пресс-служба ведомства, ранее иностранного дипломата вызвали на Смоленскую площадь.
По данным российских СМИ, сегодня примерно в 15.00 замглавы дипмиссии Соединенных Штатов в Москве Барт Горман прибыл в МИД РФ.
Американский дипломат в комментарии ТАСС дал понять, что посол пока еще не отбыл из российской столицы в Вашингтон. Как пояснил Барт Горман, по итогам его визита в МИД дипломатическое представительство США опубликует официальное заявление.
Несколько дней назад власти Соединенных Штатов объявили о новом пакете антироссийских санкций. В число очередных мер, принятых Вашингтоном, в частности, входила высылка десяти сотрудников посольства РФ в столице США и запрет американским финансовым структурам участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, который номинирован в рублях.
В Москве предприняли ответные действия, зеркально отреагировав на высылку дипломатов. В Кремле порекомендовали американскому послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения консультаций, последовав примеру российского коллеги. В минувшем марте глава дипмиссии РФ в столице США Анатолий Антонов прибыл в Москву.
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