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Правительство утвердило список недружественных стран
21:02
Фото: delovoysaratov.ru
Правительство РФ утвердило перечень стран, действия властей которых в отношении России признаны недружественными.
В этот список пока входят лишь два государства - Соединенные Штаты и Чехия.
Список недружественных иностранных государств, куда вошли Чехия и США, утвержден российским правительством, сообщается на официальном портале правовой информации. Помимо названий стран, в этом списке указывается число физических лиц, находящихся на территории РФ, с которыми иностранные представительства и консульские учреждения стран, внесенных в перечень, имеют право оформлять трудовые договоры.
Судя по опубликованному сегодня перечню, диппредставительства Чехии могут нанять до девятнадцать таких физлиц, а американские - ни одного.
Распоряжение было принято после того, как глава российского государства Владимир Путин подписал указ о противодействии недружественным действиям других стран.
Документ, призванный защищать интересы и безопасность РФ, вплоть до полного запрета ограничивает оформление дипмиссиями и консульскими учреждениями, представительствами госорганов и госучреждений недружественных государств документов, являющихся основанием для трудовых отношений с физлицами в России. Подобные договоры с физическими лицами, заключенные до того, как начал действовать президентский указ, если их общее число оказалось выше установленного, должны быть расторгнуты.
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