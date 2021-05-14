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Захарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во Врбетице


15:28
Захарова указала на полную неразбериху в деле о взрывах во ВрбетицеФото: amic.ru

Вокруг дела о взрывах в деревне Врбетице сейчас можно наблюдать тотальную неразбериху, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Праге продемонстрировали, что не могут провести объективное расследование.

Действия властей Чехии свидетельствуют о их неспособности к осуществлению объективного расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, указано в комментарии Марии Захаровой. Сообщение распространено пресс-службой отечественного внешнеполитического министерства. Захарова указала на материал, который накануне, 14 мая, появился в чешской газете Mlada fronta Dnes. В статье говорится об исчезновении со складов во Врбетице большого количества вооружений. По данным авторов публикации, это произошло сразу после взрывов в 2014 году.

Никаких комментариев по поводу публикации не дали ни Госинспекция органов безопасности страны, ни Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. По словам Захаровой, в результате становится очевидным, что чешское руководство не в состоянии "выстроить логическую цепочку" безобразий, которые происходят в их стране. И в этой "ситуации тотальной неразберихи" представители Праги не придумали ничего лучшего, как начать перекладывать ответственность за произошедшее на пресловутого "внешнего врага" в лице Москвы, указала пресс-секретарь МИД РФ.

Ранее в Праге начали высказывать обвинения в адрес РФ по поводу некой причастности к этим взрывам. Власти страны объявили о высылке 18 сотрудников посольства РФ, назвав их представителями спецслужб, а потом даже заговорили о намерении взыскать с Москвы около 47 млн долларов (порядка 350 млн рублей) в качестве компенсации.

Накануне правительство РФ утвердило перечень стран, действия властей которых в отношении России признаны недружественными. В этот список вошли Соединенные Штаты и Чехия. До этого российское руководство зеркально отреагировало на высылку дипломатов из Праги и других зарубежных городов, где решили выразить солидарность с чешскими властями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 173

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