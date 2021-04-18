ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Москва высылает 20 чешских дипломатовМосква высылает 20 чешских дипломатов
В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения ЛукашенкоВ Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко
Россия с 2025 года выйдет из проекта МКСРоссия с 2025 года выйдет из проекта МКС
Подростки, погибшие в ДТП в Ростовской области, отмечали день рождения одного из нихПодростки, погибшие в ДТП в Ростовской области, отмечали день рождения одного из них
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник ЭйнштейнаС одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Москва высылает 20 чешских дипломатов


18.4.2021 23:20
Москва высылает 20 чешских дипломатовФото: photoclub.by

Власти РФ приняли решение выдворить из страны двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве в ответ на высылку восемнадцати российских дипломатов из Праги.

Лицам, объявленным сегодня персонами нон грата, предписано покинуть российскую территорию в течение 19 апреля, сообщает МИД РФ.

В ответ на высылку восемнадцати российских дипломатов из Праги двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве были объявлены персонами нон грата. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление отечественного внешнеполитического ведомства, представителям иностранной дипмиссии нужно покинуть территорию РФ до конца дня 19 апреля.

Чешскому послу, которого сегодня вызвали в МИД РФ, заявили решительный протест из-за недружественных действий Праги. Российские дипломаты проинформировали явившегося в ведомство Витезслава Пивоньку о выдворении коллег.

Ранее чешские премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о решении выслать сотрудников российского посольства в Праге, которые могут, по мнению руководства Чехии, быть офицерами спецслужб СВР и ГРУ. В заявлении властей подчеркивалось, что причиной таких действий стали якобы только что открывшиеся некие новые обстоятельства инцидентов в Врбетице. В 2014 году в этом населенном пункте произошла серия взрывов на складах, где хранились боеприпасы.

Вскоре после этого правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Уточнялось, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления", подробности которого пока официально не озвучивались. Представители Праги лишь отметили, что в октябре 2014 года Петров и Боширов находились в Чехии, в частности, на территории Злинского края. При этом в полиции не подтвердили, что объявление россиян в розыск может быть связано с происшествием в Врбетице.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людейВ Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людей
Голикова назвала число россиян, привившихся от коронавирусаГоликова назвала число россиян, привившихся от коронавируса
Поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываютсяПоставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываются
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZenecaВо Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизменуЭкс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru