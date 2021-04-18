Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Москва высылает 20 чешских дипломатов

18.4.2021 23:20

Фото: photoclub.by



Власти РФ приняли решение выдворить из страны двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве в ответ на высылку восемнадцати российских дипломатов из Праги.



Лицам, объявленным сегодня персонами нон грата, предписано покинуть российскую территорию в течение 19 апреля, сообщает МИД РФ.



В ответ на высылку восемнадцати российских дипломатов из Праги двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве были объявлены персонами нон грата. Как передает ТАСС со ссылкой на заявление отечественного внешнеполитического ведомства, представителям иностранной дипмиссии нужно покинуть территорию РФ до конца дня 19 апреля.



Чешскому послу, которого сегодня вызвали в МИД РФ, заявили решительный протест из-за недружественных действий Праги. Российские дипломаты проинформировали явившегося в ведомство Витезслава Пивоньку о выдворении коллег.



Ранее чешские премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о решении выслать сотрудников российского посольства в Праге, которые могут, по мнению руководства Чехии, быть офицерами спецслужб СВР и ГРУ. В заявлении властей подчеркивалось, что причиной таких действий стали якобы только что открывшиеся некие новые обстоятельства инцидентов в Врбетице. В 2014 году в этом населенном пункте произошла серия взрывов на складах, где хранились боеприпасы.



Вскоре после этого правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Уточнялось, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления", подробности которого пока официально не озвучивались. Представители Праги лишь отметили, что в октябре 2014 года Петров и Боширов находились в Чехии, в частности, на территории Злинского края. При этом в полиции не подтвердили, что объявление россиян в розыск может быть связано с происшествием в Врбетице.





Автор: Злата Богатова

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