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Литва из солидарности с Чехией высылает российских дипломатов
07:28
Фото: rtyva.ru
Власти Литвы в знак солидарности с руководством Чехии приняли решение о выдворении двух российских дипломатов.
С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, аналогичные действия намерены предпринять в Латвии и Эстонии.
В минувшую пятницу, 23 апреля, в МИД Литвы для вручения ноты был вызван представитель РФ. Как указывалось в тексте официального сообщения, в Вильнюсе приняли решение объявить двух россиян персонами нон грата из-за деятельности, которая не совместима с дипломатическим статусом.
Как пояснил Габриэлюс Ландсбергис, представителям российской дипмиссии дали семидневный срок для того, чтобы покинуть Литву. В ближайшее время об аналогичных мерах объявят в Латвии и Эстонии. Власти вышлют "по одному сотруднику разведки", выражая поддержку чешским коллегам, добавил министр. Кроме того, пояснил Ландсбергис, литовская дипмиссия в Москве намерена оказывать помощь и поддержку посольству Чехии, в котором сейчас осталось очень мало сотрудников.
Ранее в знак солидарности с Чехией о высылке трех представителей посольства РФ объявило руководство Словакии.
Напомним, в Праге начали приписывать Москве некую причастность к взрывам, произошедшим семь лет назад на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии. В результате власти страны объявили о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, назвав их представителями спецслужб.
22 апреля в МИД Чехии заявили о переходе к паритету в численности персонала в посольствах. Глава ведомства Якуб Кулганек пояснил, что если в Москве не объявят о возвращении представителей чешской дипмиссии, которые ранее были названы нежелательными персонами, Прага готова выслать около шестидесяти россиян.
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