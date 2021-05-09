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Власти Чехии хотят потребовать от России более $47 млн за взрывы во Врбетице


9.5.2021 22:50
Власти Чехии хотят потребовать от России более $47 млн за взрывы во ВрбетицеФото: sdn.cz

Чешские власти намерены взыскать от руководства РФ около 47 миллионов долларов (порядка 350 миллионов рублей) в виде компенсации за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году.

С таким заявлением в эфире "Чешского телевидения" выступила глава министерства финансов страны Алена Шиллерова, передает агентство "Интерфакс".

Чешский министр отметила, что согласно нормам международного права самым вероятным способом получения средств является международная компенсация. Как пояснила Алена Шиллерова, при выборе других вариантов, в частности, уголовного судопроизводства, процесс может занять "очень много времени".

Как уже сообщалось, премьер-министр Чехии обратился к лидерам стран ЕС с призывом выслать по одному российскому дипломату.

Ранее в Праге начали высказывать обвинения в адрес России по поводу некой причастности к взрывам, которые произошли в деревне на территории Злинского края на востоке Чехии больше шести лет назад. Власти страны объявили о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, назвав их представителями спецслужб. Аналогичные действия предприняли из солидарности некоторые другие страны. Российское руководство отреагировало на происходящее зеркальными мерами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 210

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