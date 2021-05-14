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Роскосмос приветствует успех китайской миссии на Марс


13:43
Роскосмос приветствует успех китайской миссии на МарсФото: compromat.ws

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешным проведением высадки на Марс спускаемого аппарата миссии "Тяньвэнь-1".

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

По словам Дмитрия Рогозина, посадка на Марс первой китайской миссии может считаться большим успехом программы фундаментальных космических исследований, которую осуществляет КНР. Глава Роскосмоса приветствовал возобновившиеся исследования планет Солнечной системы, которые проводят сейчас ведущие космические державы.

Глава Роскосмоса при этом подтвердил настрой российской стороны на дальнейшее "укрепление международного сотрудничества" в целях совместной деятельности по исследованию Вселенной.

Миссия "Тяньвэнь-1" способна дополнить повестку перспективного двустороннего сотрудничества Китая и России. С таким заявлением выступил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, передает ТАСС. Представитель российской госкорпорации выразил надежду, что данная миссия может стать хорошим стартом научной программы Китая, которая посвящена изучению Красной планеты.

В Роскосмосе также напомнили о планируемом на следующий год запуске к Марсу российско-европейской миссии ExoMars-2022. Предполагается, что в ее состав будет входить отечественная платформа "Казачок" и марсоход "Розалинд Франклин" Европейского космического агентства.

Ранее в субботу Китайское национальное космическое управление объявило об успешной высадке на поверхность Марса модуля автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1".

Напомним, 18 февраля 2021 года посадку на Марс совершил преодолевший 471 млн км ровер Perseverance, в тот же день передавший на Землю снимки поверхности Красной планеты. Марсоход закрепился тогда на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро.

Вскоре после этого в Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA подтвердили успешное отделение малого летательного аппарата Ingenuity. В агентстве пояснили, что приступают к испытаниям 1,8-килограммового устройства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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