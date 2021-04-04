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От марсохода Perseverance отделился летательный аппарат Ingenuity
4.4.2021 11:11
Фото: vk.com
Малый летательный аппарат Ingenuity успешно отделился от марсохода Perseverance. О новом этапе реализации этого масштабного исследовательского проекта рассказывает пресс-служба Лаборатории реактивного движения американского аэрокосмического агентства NASA.
Как стало известно, подтверждено успешное отделение малого летательного аппарата Ingenuity, который преодолел 471 млн км на борту марсохода Perseverance. По данным NASA, к настоящему времени вертолет находится на расстоянии около 10 см от ровера.
В агентстве пояснили, что первый полет 1,8-килограммового аппарата предполагается осуществить 11 апреля. В течение месяца будут проводиться испытания Ingenuity. В этот период устройство не будет отдаляться от Perseverance, чтобы специалисты имели возможность вести наблюдения через камеры, установленные на марсоходе.
Напомним, ровер Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля 2021 года, в тот же день передав на Землю снимки поверхности Красной планеты. Марсоход Perseverance закрепился тогда на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро.
Ученые сейчас продолжают изучать данные, полученные, благодаря марсоходу. В течение нескольких недель после посадки специалисты NASA также поэтапно активируют научные инструменты, которыми оснащен Perseverance.
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