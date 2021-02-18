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Марсоход Perseverance передал первые снимки на Землю
11:28
Фото: theblackvault.com
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало первые изображения, переданные на Землю марсоходом Perseverance.
Аппарат смог успешно осуществить посадку на поверхность Красной планеты.
Марсоход Perseverance благополучно совершил посадку на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро. На сайте NASA вели прямую трансляцию этого процесса. Посадку прокомментировал представитель команды миссии Аллен Чен. По его словам, автоматизированная система Sky Crane, которой оснащен Perseverance, смогла выбрать достаточно удачное и относительно ровное место. Сейчас "аппарат находится на поверхности в полной безопасности", – подчеркнул специалист.
Отмечается, что вход защитной капсулы с марсоходом в плотные слои атмосферы Красной планеты был зафиксирован приблизительно в 23:37 по Москве. Уже спустя семь минут аппарат успел совершить посадку, а еще через одиннадцать минут Perseverance передал сигнал на Землю, сообщив о том, что достиг поверхности Марса.
Ученые уже приступили к работе по изучению переданных марсоходом снимков, рассказала начальник планетологического подразделения NASA Лори Глейз. По ее словам, в ближайшие несколько недель активируют научные инструменты, которыми оснащен Perseverance.
Ранее на Земле получили кадры, сделанные китайским космическим аппаратом "Тяньвэнь-1". Запись с орбиты Марса была показана в эфире Центрального телевидения КНР. Зонду удалось запечатлеть поверхность Красной планеты, когда он продвигался от освещенной Солнцем части к темной стороне этого небесного тела.
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