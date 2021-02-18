Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Марсоход Perseverance передал первые снимки на Землю

11:28

Фото: theblackvault.com



Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало первые изображения, переданные на Землю марсоходом Perseverance.



Аппарат смог успешно осуществить посадку на поверхность Красной планеты.



Марсоход Perseverance благополучно совершил посадку на расстоянии около 1,7 км к юго-востоку от центра ранее заданного района в кратере Йезеро. На сайте NASA вели прямую трансляцию этого процесса. Посадку прокомментировал представитель команды миссии Аллен Чен. По его словам, автоматизированная система Sky Crane, которой оснащен Perseverance, смогла выбрать достаточно удачное и относительно ровное место. Сейчас "аппарат находится на поверхности в полной безопасности", – подчеркнул специалист.



Отмечается, что вход защитной капсулы с марсоходом в плотные слои атмосферы Красной планеты был зафиксирован приблизительно в 23:37 по Москве. Уже спустя семь минут аппарат успел совершить посадку, а еще через одиннадцать минут Perseverance передал сигнал на Землю, сообщив о том, что достиг поверхности Марса.



Ученые уже приступили к работе по изучению переданных марсоходом снимков, рассказала начальник планетологического подразделения NASA Лори Глейз. По ее словам, в ближайшие несколько недель активируют научные инструменты, которыми оснащен Perseverance.



Ранее на Земле получили кадры, сделанные китайским космическим аппаратом "Тяньвэнь-1". Запись с орбиты Марса была показана в эфире Центрального телевидения КНР. Зонду удалось запечатлеть поверхность Красной планеты, когда он продвигался от освещенной Солнцем части к темной стороне этого небесного тела.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 170

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.2.2021 11:47 Ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет

Ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет 12.2.2021 17:02 «Тяньвэнь-1» передал видео с орбиты Марса

«Тяньвэнь-1» передал видео с орбиты Марса 12.2.2021 14:57 Аккаунты Instagram будут бессрочно удалять за оскорбляющие высказывания

Аккаунты Instagram будут бессрочно удалять за оскорбляющие высказывания 11.2.2021 15:07 Российский прибор зафиксировал хлороводород на Марсе

Российский прибор зафиксировал хлороводород на Марсе 10.2.2021 17:18 На Луне нашли потерянный 50 лет назад мяч для гольфа