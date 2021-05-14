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Открыта одна из древнейших звезд Вселенной


14.5.2021 21:29
Открыта одна из древнейших звезд ВселеннойФото: universemagazine.com

Ученые открыли звезду, которая находится на расстоянии 16 тыс. световых лет от Солнечной системы, передает Astrophysical Journal Letters.

По мнению исследователей, красный гигант может считаться одной из древнейших звезд Вселенной, известных современной науке.

Специалисты отмечают, что найденный ими объект можно отнести ко второму поколению звезд, которые появились во Вселенной после Большого взрыва. Как свидетельствует химический анализ, он включает в себя элементы самых первых звезд. Исследователи применяли новый способ фотометрии, способный дать представление об интенсивности света. Звезда получила название SPLUS J2104−0049.

Современная наука, описывая процессы рождения Вселенной, основывается лишь на теоретических расчетах. Пока еще не удалось отыскать ни одну звезду, которая бы могла считаться представительницей самого первого поколения. При этом ученые смогли выявить ряд светил, предположительно, появившихся сразу после них и близких к ним по составу.

По словам исследователей, такие объекты отличает крайне низкое содержание некоторых элементов, в частности, углерода, железа и кислорода. Считается, что они преимущественно состояли из водорода и гелия. Лишь потом из-за термоядерного синтеза начали образовываться более тяжелые углерод и железо. При взрывах звезд происходила серия реакций, в результате которых появлялись золото, серебро, торий и уран.

Ранее американские ученые изучили снимки марсианской равнины Элизий и выдвинули предположения о том, что местные вулканы все еще могут сохранять геологическую активность. Прежде считалось, что все они угасли несколько миллионов или даже миллиардов лет назад.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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