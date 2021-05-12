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Вулканы Марса могут быть активны


12.5.2021 08:43
Вулканы Марса могут быть активныФото: futurity.org

Американские ученые изучили снимки марсианской равнины Элизий и выдвинули предположения о том, что местные вулканы все еще могут сохранять геологическую активность, сообщает Icarus. Ранее считлось, что все они угасли несколько миллионов или даже миллиардов лет назад.

Исследование проводилось представителями Аризонского университета и Института планетарных наук (США). Ученые изучали спутниковые изображения, обнаружив на них неизвестные вулканические отложения. По мнению специалистов, эти следы могут свидетельствовать об извержениях, которые происходили в последние 50 тысяч лет.

В отчете американских экспертов отмечается, что потенциальная активность вулканов способна существенно повысить возможность того, что недра Красной планеты пригодны для жизни.

Равнина, о которой идет речь, находится на расстоянии около полутора тысяч километров от посадочного модуля NASA InSight.

Ранее американским ученым удалось определить точную продолжительность суток на Венере. Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проводили исследования на протяжении пятнадцати лет, работая совместно с несколькими обсерваториями. В ходе продолжительных радиолокационных наблюдений ученые изучали наклон оси Венеры и размер ее ядра. В результате специалистам удалось определить точную продолжительность дня на этой планете.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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