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Вулканы Марса могут быть активны
12.5.2021 08:43
Фото: futurity.org
Американские ученые изучили снимки марсианской равнины Элизий и выдвинули предположения о том, что местные вулканы все еще могут сохранять геологическую активность, сообщает Icarus. Ранее считлось, что все они угасли несколько миллионов или даже миллиардов лет назад.
Исследование проводилось представителями Аризонского университета и Института планетарных наук (США). Ученые изучали спутниковые изображения, обнаружив на них неизвестные вулканические отложения. По мнению специалистов, эти следы могут свидетельствовать об извержениях, которые происходили в последние 50 тысяч лет.
В отчете американских экспертов отмечается, что потенциальная активность вулканов способна существенно повысить возможность того, что недра Красной планеты пригодны для жизни.
Равнина, о которой идет речь, находится на расстоянии около полутора тысяч километров от посадочного модуля NASA InSight.
Ранее американским ученым удалось определить точную продолжительность суток на Венере. Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проводили исследования на протяжении пятнадцати лет, работая совместно с несколькими обсерваториями. В ходе продолжительных радиолокационных наблюдений ученые изучали наклон оси Венеры и размер ее ядра. В результате специалистам удалось определить точную продолжительность дня на этой планете.
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