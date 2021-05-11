Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Омбудсмен рассказала о семье казанского стрелка

08:52

Фото: selcdn.ru



19-летний житель Татарстана, устроивший накануне, 11 мая, стрельбу в одной из казанских школ, в прошлом не состоял на учете полиции и не попадал в поле зрения социальных служб, передает ТАСС.



Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Волынец, семья молодого человека в прошлом считалась совершенно благополучной.



По словам омбудсмена, с родителями злоумышленника связаться пока не удалось. Известно лишь, что ранее на них не поступало никаких жалоб в полицию, они не попадали в поле зрения социальных служб. Семья считалась благополучной, пояснила Ирина Волынец.



По месту учебы нападавшего охарактеризовали как вполне уравновешенного и вежливого мальчика, опрятного и не выделявшегося на фоне других студентов. Сведения о том, что парень казался отстраненным и нелюдимым, омбудсмен не подтвердила. По словам Волынец, такими данными она не располагает. Парень пришел в школу с оружием через четыре года после того, как покинул это образовательное учреждение. Поэтому домыслы о том, что он намеревался "кого-то наказать", омбудсмен назвала несостоятельными.



В эфире "Соловьев Live" уполномоченный по правам ребенка Татарстана также выразила мнение, что причиной трагедии может быть "абсолютное отсутствие государственной идеологии" в стране. Волынец добавила, что финансовых затруднений в семье молодого человека не было. При этом "на уровне личных отношений" он не имел "контакта с родителями".



Накануне утром в казанской школе № 175 произошла стрельба. Бывший ученик Ильназ Галявиев смог зайти в здание с оружием, после чего начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. По последним официальным данным, жертвами ЧП стали семь школьников и две учительницы. Более двадцати человек доставлены в больницы с травмами и ранениями. Состояние шести детей врачи оценивают как тяжелое, еще двоих — как крайне тяжелое, сообщает Минздрав Татарстана.



Нападавшего полиция задержала уже через несколько минут после инцидента. На записи, распространившейся в Сети, он говорит о том, что не так давно "осознал себя богом" и при этом "всех ненавидел". В отношении Галявиева возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), ему грозит пожизненное лишение свободы.



Глава РФ Владимир Путин после трагедии в Казани отдал поручение в срочном порядке проработать действующие правила оборота оружия. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет об ужесточении требований и устранении имеющихся противоречий. Дело в том, что сейчас в качестве охотничьего оружия иногда могут регистрироваться некоторые виды стрелкового вооружения, используемые в некоторых странах как штурмовые винтовки.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 175

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