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В Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и Кравцов


13:00
В Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и КравцовФото: vk.com

Руководители Минздрава и Минпросвещения РФ вылетают в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети, передает ТАСС.

Как заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Михаил Мурашко и Сергей Кравцов направятся в Татарстан на самолете МЧС с медиками и психологами.

После инцидента в Казани президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение направить в город министров Сергея Кравцова и Михаила Мурашко, отметил Дмитрий Песков. По его словам, глава государства провел разговор с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой.

В столицу Татарстана направляется спецборт МЧС, который доставит министров, а также врачей, психологов и необходимое медицинское оборудование.

Ранее власти региона заявили, что окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе. По поручению президента Татарстана правительство республики уже готовит соответствующие выплаты родственникам.

Трагедия случилась в школе № 175, где в результате стрельбы сегодня погибли восемь человек. По данным агентства "Интерфакс", в больницу после инцидента доставили восемнадцать школьников с ранениями. Состояние шести пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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