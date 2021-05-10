Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казань, где произошла стрельба в школе, вылетают Мурашко и Кравцов

13:00

Фото: vk.com



Руководители Минздрава и Минпросвещения РФ вылетают в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети, передает ТАСС.



Как заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Михаил Мурашко и Сергей Кравцов направятся в Татарстан на самолете МЧС с медиками и психологами.



После инцидента в Казани президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение направить в город министров Сергея Кравцова и Михаила Мурашко, отметил Дмитрий Песков. По его словам, глава государства провел разговор с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой.



В столицу Татарстана направляется спецборт МЧС, который доставит министров, а также врачей, психологов и необходимое медицинское оборудование.



Ранее власти региона заявили, что окажут помощь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе. По поручению президента Татарстана правительство республики уже готовит соответствующие выплаты родственникам.



Трагедия случилась в школе № 175, где в результате стрельбы сегодня погибли восемь человек. По данным агентства "Интерфакс", в больницу после инцидента доставили восемнадцать школьников с ранениями. Состояние шести пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.



Автор: Злата Богатова

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