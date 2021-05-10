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Путин поручил пересмотреть правила оборота оружия после ЧП в Татарстане


13:19
Путин поручил пересмотреть правила оборота оружия после ЧП в ТатарстанеФото: livejournal.com

Глава РФ Владимир Путин после трагедии в одной из школ Казани отдал поручение в срочном порядке проработать действующие правила оборота оружия, передает ТАСС. Речь идет об ужесточении требований, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас в качестве охотничьего оружия иногда могут регистрироваться некоторые виды стрелкового вооружения, используемые в некоторых странах как штурмовые винтовки.

После инцидента в Казани глава государства поручил начальнику Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение. Как пояснил Песков, следует уточнить виды оружия, которые разрешены в гражданском обороте и могут быть на руках у населения. Официальный представитель Кремля отметил, что коррективы внесут "с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Татарстане.

На текущие момент россияне имеют возможность законно зарегистрировать как охотничье оружие некоторые виды, по сути, такими не являющиеся. По словам Пескова, подобное вооружение за рубежом используют в качестве штурмового. Обновленное положение должно все имеющиеся противоречия устранить.

Ранее президент обсудил случившееся в Казани с Михаилом Мишустиным, Татьяной Голиковой и Евгением Зиничевым. Глава государства принял решение направить в Татарстан руководителей Минздрава и Минпросвещения, которые вылетают в регион на борту самолета МЧС вместе с медиками и психологами.

Трагедия случилась в школе No 175, где в результате стрельбы сегодня погибли восемь человек. По данным агентства "Интерфакс", в больницу после инцидента доставили восемнадцать школьников с ранениями. Состояние шести пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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