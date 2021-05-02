Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа продолжительность суток на Венере

2.5.2021 01:28

Фото: persgroep.net



Американским ученым удалось определить точную продолжительность суток на Венере, передает агентство "Интерфакс".



Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проводили исследования на протяжении пятнадцати лет, работая совместно с несколькими обсерваториями.



В ходе продолжительных радиолокационных наблюдений ученые изучали наклон оси Венеры и размер ее ядра. В результате специалистам удалось определить точную продолжительность дня на этой планете, Венере, говорится в сообщении американского университета.



Исследователи отмечают, что вращение Венеры дало представление о том, каким образом распределяется масса планеты от ядра к поверхности. По данным ученых, это способствует пониманию истории формирования планеты, вулканической активности и расширению знаний в других областях. Не имея сведений об особенностях движения планеты, при будущих попытках посадки отклонения могли оказаться более 30 км, добавляют американские специалисты.



Как показали полученные в США радиолокационные измерения, продолжительность среднего дня на Венере составляет более 243,02 земных суток, т.е. примерно две трети года на Земле. Скорость вращения Венеры при этом не перестает изменяться. Поэтому значения, зафиксированные в одно время, отличаются от предыдущих или следующих. Оценивая продолжительность суток по отдельным измерениям, ученые отмечали "различия по крайней мере в двадцать минут", указано в сообщении.



По мнению исследователей, подобные процессы можно считать следствием более плотной, а потому более тяжелой атмосферы Венеры. Во время движения она передает твердой планете импульс, в результате чего ее вращение ускоряется или замедляется. Подобный эффект присутствует и на Земле, но выражается в миллисекундах.



Ранее ученые обнаружили на шестом по величине спутнике Сатурна океан с бурными течениями. Новые сведения об Энцеладе удалось получить исследователям из Калифорнийского технического института. Диаметр этого небесного тела составляет всего около 500 км, а его поверхность покрыта льдом.



На протяжении долгого времени было принято считать, что спутник Сатурна промерз до основания.Однако эти представления изменил пролетавший мимо зонд Cassini. Он передал данные о гейзерах соленой воды, которые вырываются из ледяных трещин спутника. В результате у исследователей появились предположения о том, что внутри Энцелада может быть спрятан океан.



Автор: Злата Богатова

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