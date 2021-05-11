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Радикалы установили контроль над районом в центре Афганистана


07:07
Радикалы установили контроль над районом в центре АфганистанаФото: odnastroka.ru

Боевики движения "Талибан" (деятельность этой организации в России запрещена) смогли взять под свой контроль один из районов провинции Вардак в центре Афганистана.

Об этом передает канал 1TV со ссылкой на представителя местной администрации.

Как заявил источник, под контроль террористов перешел район Нарх. Силовики были вынуждены покинуть блокпост после вооруженных столкновений с боевиками "Талибана" (в РФ группировка официально запрещена).

До этого появилась информация о том, что экстремисты контролируют автотрассу, которая соединяет Кабул и Кандагар. По данным агентства Associated Press, боевики захватили районный центр округа Ниркх в той же провинции Вардак. Через этот населенный пункт проходит центральное шоссе.

Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.

Ситуация на территории Афганистана стала достаточно напряженной после объявленного властями США вывода войск. Ранее экстремисты объявили о трехдневном прекращении огня в связи с праздником разговения Ид аль-Фитр. Но непосредственно перед этим в Кабуле была осуществлена серия взрывов. Жертвами теракта стали более шестидесяти человек, в том числе, ученицы женской школы, около которой произошло ЧП.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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