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В Кабуле число погибших при взрывах у школы превысило 50
9.5.2021 18:12
Фото: vk.com
По уточненным данным, жертвами серии взрывов, которые произошли накануне около женской школы в столице Афганистана, стали более пятидесяти человек.
Как передает телевизионный канал TOLOnews, ранения получили более ста жителей Кабула.
Первоначально власти города сообщали о двадцати пяти погибших, но позднее информация была уточнена. По данным агентства Pajhwok, подтверждена гибель 55 человек, еще около 150 пострадали.
Со ссылкой на данные афганского МВД канал также передает о том, что сначала на воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой. Затем прогремели еще два взрыва из-за попадания ракет.
ЧП случилось, когда ученицы покидали школу, поэтому большинство жертв теракта — девушки, заявил ранее официальный представитель ведомства Тарик Ариан.
До сих пор ни одна террористическая группировка не объявила о своей причастности к инциденту.
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