Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Омском пропал бывший главврач больницы, где лежал Навальный

17:45

Фото: vk.com



На территории Большеуковского района Омской области ведутся поиски главы регионального Минздрава Александра Мураховского, передают российские СМИ.



Чиновник ранее был главврачом больницы скорой помощи № 1, куда летом прошлого года экстренно доставили Алексея Навального.



По предварительным данным, 49-летний Александр Мураховский пропал еще 7 мая, отправившись на охоту в компании знакомых. Об этом со ссылкой на региональное министерство здравоохранения сообщает РБК.



Мураховский отправился в лес с охотбазы, расположенной в деревне Поспелово Большеуковского района. Потеряв с ним связь, знакомые сначала пытались искать мужчину самостоятельно, обнаружив квадроцикл Мураховского. Однако дальнейшие поиски результатов не дали. На следующий день, 8 мая, они обратились за помощью в экстренные службы. Сигнал о ЧП поступил около 13.50 по местному времени.



На текущий момент в поисково-спасательной операции задействовано порядка шестидесяти человек. Мураховского ищут полицейские, росгвардейцы и волонтеры. К мероприятиям уже привлечены вертолеты, сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT. Отмечается, что телефон чиновника подключен к сети, идут длинные гудки.



По данным ряда открытых источников, неподалеку от места, где нашли квадроцикл чиновника, ранее видели двух медведей. Известно также, что незадолго до исчезновения Мураховский по рации сообщил другим охотникам, что застрял. Поэтому дальше он намерен идти пешком. Однако в какую сторону он мог направиться, не уточняется.



В опубликованном сегодня сообщении регионального ГУ МВД отмечается, что личный состав пункта полиции "Большеуковский", охотинспекторы и местные жители ищут пропавшего мужчину. Не уточняя имя этого человека, ведомство информирует о том, что поиски затруднены из-за трудной проходимости этой местности и многочисленных заболоченных участков.



Александр Мураховский занял пост главы Минздрава Омской области в прошлом ноябре. Его предшественницу Ирину Солдатову тогда отправили в отставку вскоре после резонансного происшествия с бригадами скорой помощи. Медики привезли к зданию ведомства двух пожилых пациентов с подозрением на коронавирус, которых несколько часов не могли госпитализировать.



Ранее Мураховский, будучи главврачом больницы, в которую экстренно доставили Алексея Навального, выразил мнение о том, что его коллеги ничем не хуже немецких врачей из клиники "Шарите". Поэтому никакой необходимости в консультациях с зарубежными специалистами нет. В медицинском учреждении подчеркивали, что речь не идет об отравлении.



Напомним, в феврале прошлого года в лесу под Омском погиб бывший глава Минздрава региона. Тело Юрия Ерофееева было найдено под перевернувшемся снегоходом на территории Черлакского района.



Автор: Злата Богатова

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