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В лесу под Омском погиб бывший глава Минздрава региона
12:23
Фото: omskinform.ru
Тело бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофееева было найдено под перевернувшемся снегоходом, пишет российские СМИ.
ЧП случилось на территории Черлакского района.
Первоначально считалось, что бывший чиновник мог разбиться на снегоходе. Однако как показала экспертиза, Юрий Ерофеев скончался не из-за травм, которые получил в результате ДТП. Специалисты пришли к выводу, что у Ерофеева произошел сердечный приступ, когда он ехал на снегоходе. Предположительно, именно из-за этого он потерял управление снегоходом, допустив его опрокидывание, передает издание "СуперОмск".
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что Юрия Ерофеева нашли погибшим накануне, 17 февраля, неподалеку от населенного пункта Соляное. Тело экс-чиновника обнаружили в поле под перевернувшимся снегоходом.
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