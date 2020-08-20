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Навальный не был отравлен, заявили врачи


11:56
Навальный не был отравлен, заявили врачиФото: kapital.kz

Специалистам удалось поставить диагноз, однако они не будут разглашать его СМИ, заявил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

Известно лишь, что медики не нашли признаков отравления Алексея Навального.

В результате проведенных исследований в организме Алексея Навального не выявили следов каких-либо ядов или отравляющих веществ. Как заявил заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, точный диагноз уже был назван супруге блогера и его брату. Журналистам называть его врач отказался.

Калиниченко подчеркнул, что осложнения, наблюдаемые сейчас у пациента, обусловлены его диагнозом. При этом речь не идет об отравлении.

Ранее омские врачи после консилиума со столичными специалистами отказали в перевозке Навального в ФРГ, хотя самолет уже совершил посадку и был готов забрать пациента. Медики заявили, что состояние пациента несколько улучшилось, однако транспортировать его пока нельзя.

При этом главврач больницы, где находится оппозиционер, выразил мнение о том, что его коллеги ничем не хуже немецких врачей из клиники "Шарите". Поэтому никакой необходимости в консультациях с зарубежными специалистами нет, заявил Александр Мураховский.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш расценила отказ в транспортировке блогера смертельно опасным. Она также сообщила о подготовке обращения в ЕСПЧ, в котором содержится просьба "запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального" в Германию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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