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Навальный не был отравлен, заявили врачи
11:56
Фото: kapital.kz
Специалистам удалось поставить диагноз, однако они не будут разглашать его СМИ, заявил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.
Известно лишь, что медики не нашли признаков отравления Алексея Навального.
В результате проведенных исследований в организме Алексея Навального не выявили следов каких-либо ядов или отравляющих веществ. Как заявил заместитель главного врача БСМП-1 Анатолий Калиниченко, точный диагноз уже был назван супруге блогера и его брату. Журналистам называть его врач отказался.
Калиниченко подчеркнул, что осложнения, наблюдаемые сейчас у пациента, обусловлены его диагнозом. При этом речь не идет об отравлении.
Ранее омские врачи после консилиума со столичными специалистами отказали в перевозке Навального в ФРГ, хотя самолет уже совершил посадку и был готов забрать пациента. Медики заявили, что состояние пациента несколько улучшилось, однако транспортировать его пока нельзя.
При этом главврач больницы, где находится оппозиционер, выразил мнение о том, что его коллеги ничем не хуже немецких врачей из клиники "Шарите". Поэтому никакой необходимости в консультациях с зарубежными специалистами нет, заявил Александр Мураховский.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш расценила отказ в транспортировке блогера смертельно опасным. Она также сообщила о подготовке обращения в ЕСПЧ, в котором содержится просьба "запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального" в Германию.
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