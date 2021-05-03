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Бразилию назвали гигантской лабораторией по выведению новых штаммов COVID-19
3.5.2021 23:11
Фото: glaucialima.com
Власти Бразилии не могут взять коронавирус под контроль, констатировал профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес.
В интервью РИА Новости он заявил, что его страна превратилась в идеальную лабораторию для появления новых штаммов COVID-19.
Как заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес, в Бразилии нет надлежащего санитарного контроля. По его словам, известный перечень выявленных штаммов представляет собой лишь верхушку айсберга. В действительности "их должно быть намного больше", полагает Альвес.
Эксперт также указал на особенную опасность амазонского штамма (P.1). Ранее такая версия коронавируса была зафиксирована бразильскими медиками в столице штата Амазонас - городе Манаус. По мнению специалистов, в группу риска входят сейчас все более молодые люди, а также беременные женщины.
Профессор при этом назвал вакцинацию дополнительным фактором появления новых мутаций коронавируса. Как пояснил Альвес, когда привитые люди контактируют с возбудителем, возникают штаммы, способные пробивать "щит антител".
Ранее разработчики "Спутника V" отреагировали на запрет ввоза вакцины в Бразилию, назвав решение властей этой южноамериканской страны политическим мотивированным и не имеющим ничего общего с доступом к информации о средстве или научными доводами.
Бразильский госрегулятор Anvisa отказался разрешить поставки "Спутник V", указав на некие "неотъемлемые риски" препарата. При этом в конце минувшего февраля Минздрав Бразилии закупил в Индии 20 млн препарата Covaxin, который на тот момент не был официально одобрен к применению в стране.
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