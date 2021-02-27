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Власти Бразилии закупили в Индии неодобренную вакцину против коронавируса
27.2.2021 09:36
Фото: vk.com
Министерство здравоохранения Бразилии оформило контракт о приобретении 20 млн доз вакцины против коронавируса Covaxin производства Индии.
Препарат еще не был официально одобрен медицинским регулятором для использования в стране.
Как информирует пресс-служба бразильского ведомства, первые 8 млн доз индийской вакцины прибудут в страну в течение марта в виде двумя поставок. Партии по 4 млн доз предполагается реализовать в течение двух-трех недель после подписания контракта.
В апреле ожидается поставка еще 8 млн доз вакцины, а остальной объем препарата Индия направит в Бразилию в мае. Сумма этого контракта составляет примерно 1,6 млрд реалов (более $290 млн).
За последние сутки на территории Бразилии было выявлено еще свыше 65 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. По последним официальным данным, за период с начала пандемии в стране зарегистрировали уже 10 455 630 носителей COVID.
Ранее власти КНР разрешили использование еще двух вакцин от COVID-19 собственного производства, созданные специалистами компании CanSino Biologics и Уханьского исследовательского института биопрепаратов. Уровень эффективности этих средств составляет соответственно 65,28% и 72,51%.
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