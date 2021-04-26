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Создатели «Спутника V» отреагировали на запрет ввоза вакцины в Бразилию
11:29
Фото: wildrome.ru
Российские разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" назвали политическим решение запретить ввоз препарата в Бразилию.
Подобные действия, по их мнению, не имеют ничего общего с доступом к информации о средстве или научными доводами.
Бразильский госрегулятор отказался разрешить поставки вакцины "Спутник V", передает Reuters. По данным агентства, Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa этого южноамериканского государства указало на некие "неотъемлемые риски" препарата.
Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V", отреагировав на вердикт Anvisa, назвали решение политически обусловленным. Оно никак не связано с научными данными и не имеет ничего общего с доступом к информации о препарате, указано в официальном Twitter-аккаунте создателей вакцины.
Указав на затягивание бразильским регулятором процедуры, разработчики вакцины напомнили, как в прошлом году Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению препарата некоторыми странами Северной и Южной Америки. В Вашингтоне тогда отмечали, что действуют в рамках общих усилий по противодействию "дурному влиянию" на государства региона.
Состоявшееся сегодня заседание бразильского регулятора длилось более четырех часов. Специалисты рассматривали заключения экспертов ведомства, изучая их мнения относительно безопасности и эффективности вакцины, созданной в РФ.
Напомним, дата совещания была назначена после вердикта Федерального верховного суда Бразилии, который предоставил национальному регулятору возможность определиться с вопросом импорта препарата до конца апреля.
Ранее Anvisa направило в суд заявление с просьбой продлить рассмотрение заявки на ввоз в Бразилию вакцины "Спутник V". Регулятор указывал, что якобы не располагает достаточной информацией о свойствах препарата - качестве, эффективности и безопасности. Вместе с тем, бразильские специалисты ранее получили все необходимые сведения от коллег из Аргентины, которые передали им документацию по препарату.
Стоит отметить, что в конце февраля этого года власти Бразилии закупили в Индии неодобренную вакцину против коронавируса. Министерство здравоохранения страны оформило контракт о приобретении 20 млн доз препарата Covaxin, который на тот момент еще не был официально разрешен регулятором для использования в стране.
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